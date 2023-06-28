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Laboratuvar ortamında üretilen tavuk etinin tadı nasıl?

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Laboratuvar ortamında hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etini tadan Associated Press muhabiri Jonel Aleccia, tecrübesini okurlarla paylaştı.
Laboratuvar ortamında üretilen tavuk etinin tadı nasıl?

Üç gün önce ABD, laboratuvar ortamında hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin satışına onay verdi. ABD’de hali hazırda hayvan hücrelerinden tavuk eti üreten fabrikalar ve şirketler bulunuyor.

Associated Press’te (AP) ‘gıda muhabiri’ olarak çalışan Jonel Aleccia, laboratuvar üretimi tavuk etini tadanlar arasında bulunuyor.

Aleccia, AP’deki yazısında ‘tadım’ tecrübesini şöyle anlattı:

*Arkadaşlarıma ve aileme laboratuvar ortamında hayvan hücrelerinden yetiştirilen ilk tavuk etini haberleştirdiğimi söylediğimde ilk yorumları ‘Iıyyy’ oldu. İkinci yorumlarıysa “Tadı nasıl” oldu. Kısa cevabım şuydu: Tadı tavuk gibi.

*“Iıyyy” yorumunun yanıtıysa daha karmaşık. Evet, tamamen yeni bir et türü yemeyi düşünmek garip. Bu tavuk, doğrudan bir tavuktan gelmiyordu.

*Ancak, yemek için katledilen milyarlarca hayvana verilen zararı ortadan kaldırmayı ve çevresel etkileri önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan et üretiminde yeni bir aşamayı tatmak da ilginç bir deneyim.

‘Et paradoksuyla yüzleşmek’

*Et yemeyi seven ama bu sırada kötü şartlardan dolayı ölen hayvanları düşünmekten hoşlanmayanların yaşadıklarını anlatan bir terim ‘et paradoksu.’ Ben de bu paradoksun kurbanıyım.

*Bu konularla ilgili haber yapan biri olarak, tavuğun tabağıma ulaşana kadar acı çektiğinin kesinlikle farkındayım. Ve bu gerçek beni rahatsız ediyor. Bu yüzden farklı türde bir et denemeye açıktım. Aynı zamanda bunun gerçek et tadını verip vermeyeceğini merak ediyordum.

*Peki ya tüm bunların yapaylığı? Bu yeni etin, büyük çelik fıçılarda ‘epik’ oranlarda büyüyen hücrelerden yapılması beni rahatsız etmedi. Yeni et sadece tabağımızda olan gibi şekillendirilip biçimlendirildi. Peki tadı? Bu, gerçekten bir tavuk mu yoksa ortada bir ‘sahtekarlık’ mı var?

Test zamanı

*Ocak ayında, California’daki Upside Foods üretim tesisine gitmiştim. Orada şef Jess Weaver, ekili bir tavuk göğsünü beyaz şarap tereyağlı sosta domates, kapari ve yeşil soğanla soteledi. Aroma, tıpkı tereyağında pişirilen herhangi bir fileto gibi baştan çıkarıcıydı. Tadı, tıpkı evde yapacağım herhangi bir tavuk göğsü gibi yumuşak bir dokuyla hafif ve narindi.

*Geçen hafta da Good Meat’in tavuk ürünleri üretimine başlamaya hazırlandığı California’daki fabrikasını ziyaret ettim. Şef Zach Tyndall, mayonezli füme tavuk salatası hazırladı. Ardından, tavuk ‘but’ yemeğini de hazırladı.

*Tadı tavuk göğsünden daha zengindi. Daha çok bir butun koyu renkli etine benziyordu. İyi pişmiş bir tavuk budu olması gerektiği gibi hem yumuşak hem de çiğnenebiliyordu.

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