Lady Gaga’nın köpeklerini gezdiren kişiyi vurup iki köpeğini alıp kaçtılar

ABD basınındaki haberlere göre ünlü şarkıcının köpeklerini gezdiren Ryan Fischer’a, dün akşam, Los Angeles kentinde dört kez ateş edildi. Kurşunlar göğsüne isabet etti.

Lady Gaga’nın ‘Koji’, ‘Miss Asia’ ve ‘Gustavo’ adlı üç köpeğini gezdirdiği sırada saldırıya uğrayan Fischer hastaneye kaldırıldı; durumu ağır.

Saldırı sırasında Koji ve Gustavo adlı köpekleri alan saldırganlar Miss Asia’yı alamadan kaçtı. Miss Asia, Lady Gaga’nın koruması tarafından polisten teslim alındı (üstte).

Polis, Fischer’a saldıran kişilerin köpeklerin Lady Gaga’ya ait olduğunu bilip bilmediklerinin henüz netlik kazanmadığını açıkladı. Fischer’ın üzerinden bir şey çalınıp çalınmadığı ise açıklanmadı. Açıklamada, “Fransız bulldog türüne talep yüksek” dendi.

Şüphelilerin beyaz bir araçla kaçtıkları ve arandıkları belirtildi.