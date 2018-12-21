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Lamborghini sahibi AKP milletvekili ‘senatör’ diye kartvizit bastırdı

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Meclis matbaası tarafından Sofuoğlu adına hazırlanan kartviziti Twitter’dan paylaştı.
Lamborghini sahibi AKP milletvekili ‘senatör’ diye kartvizit bastırdı

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu İngilizce bastırdığı kartvizitte ‘senatör’ unvanını kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Meclis matbaası tarafından Sofuoğlu adına hazırlanan kartviziti Twitter’dan paylaştı.

Emir, emsal teşkil etmesi için kendisi için hazırlanmış kartviziti de paylaştı.

Emir için hazırlanan kartvizitte ‘milletvekili’ kelimesi için uygun çeviri olan ‘deputy’ kullanılırken, Sofuoğlu için büyük harflerle ‘SENATOR’ yazması dikkat çekti.

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Sofuoğlu daha önce de Meclis’e Lamborghini marka otomobiliyle gitmiş ve bu hareketi eleştirilere neden olmuştu.

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