Lapta Belediyesi'nden bölge halkına çağrı

Lapta Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yaparak bugün saat 17.00'da bölge halkına çağrıda bulundu.

Lapta Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın satır başları şu şekilde:

"Bölgemizde (Lapta) yapılacak olan Özelde Lapta Genelde tüm adayı etkileyecek bu Marina projesine Siyasi ve kisisel yapılan engelleme girişimlerine karşı bölge halkı olarak sesimizi duyurma gereği doğmuştur. Çocuklarımız ülkeyi terk etmesin ve kendi bölgesinde iş bulma olanağı yakalaya bilmesi ve bölgenin gelişmesi için sizi mücadeleye çağırıyorum. 10.04.2022 (pazar) saat 17.00 da Yürüyüş yolu Zihni kafe yanı."