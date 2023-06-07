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Larnaka’da araç trafiğine kapalı yola girişi izin verilmeyen kişi, tartıştığı polise araçla vurdu

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Larnaka’da bir etkinliğe katılmak isteyen bir Rum, etkinlik yüzünden araç trafiğine kapatılmış yola girmesine izin vermeyen polise arabasıyla vurdu.
Larnaka’da araç trafiğine kapalı yola girişi izin verilmeyen kişi, tartıştığı polise araçla vurdu

Larnaka’da  Deniz Panayırı (Kataklismo) sebebiyle düzenlenen etkinliğe katılmak isteyen 39 yaşındaki bir Rum, etkinlik yüzünden araç trafiğine kapatılmış yola girmesine izin vermeyen polis memuruna arabasıyla çarptı.

Politis’in haberine, göre kapalı yola giremeyeceğini söyleyen polisle önce tartışan ardından da aracını üzerine sürerek vuran Rum tutuklandı ve hakkında görevi başındaki polise saldırı suçlamasıyla dava açıldı. Yaralanan polis ise kaldırıldığı hastanede ayakta tedavi edildi.

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