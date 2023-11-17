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LAÜ Beslenme ve Diyetetik Kulübü “Dünya Diyabet Günü” etkinliği düzenledi

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Etkinlikte Beden Kütle İndeksi, bel çevresi ölçümleri yapıldı
LAÜ Beslenme ve Diyetetik Kulübü “Dünya Diyabet Günü” etkinliği düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı faaliyet gösteren Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” etkinliği düzenlendi.

Beslenme ve Diyetetik Türkçe Bölüm Başkanı ve Kulüp Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kamil Dağcılar, Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından güne özel düzenlenen farkındalık etkinliğinde,  diyabet ile ilgili broşürlerin hazırlanıp dağıtıldığını belirtti. Dağcılar etkinlikte ayrıca yapılan Beden Kütle İndeksi (BKİ), bel çevresi ölçümleri ile farkındalığı artırarak etkinliğe katılım gösteren kişileri bilinçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

  Dağcılar diyabet ile ilgili bilgilendirmeler de bulunarak, diyabetin ülkemizde ve dünyada görülme riski giderek artan önemli bir sağlık sorunu olduğuna vurgu yaptı. “Son 50 yılda yaygınlaşan yaşam tarzı değişiklikleri ve küreselleşme, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde diyabet görülme oranını önemli ölçüde artırmıştır” diyen Dağcılar, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya çapında yaklaşık 422 milyon kişinin diyabet hastası olduğunu ve her yıl 1.5 milyon kişinin diyabet nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması tip-2 diyabetin önlenmesi açısından oldukça önemlidir

   Dağcılar sözlerine şöyle devam etti; “Tüm dünyadaki diyabetlilerin %90’ından fazlası tip-2 diyabetli bireylerden oluşmaktadır. Hareketsiz yaşam, sigara tüketimi, vücut ağırlığının yüksek olması ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları tip-2 diyabetin artmasına neden olan en önemli faktörlerdir. Vücut ağırlığının kontrolsüz bir şekilde artması tip-2 diyabet gelişimi için oldukça ciddi bir risk faktörüdür. İdeal vücut ağırlığını belirmek için Beden Kütle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ kişinin vücut kütlesinin, boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. BKİ değerinin artmasıyla birlikte diyabet riski de artmaktadır. Yapılan çalışmalarda BKİ değeri 30 ve üzeri olan kişilerde tip 2 diyabet görülme sıklığının arttığı saptanmıştır. Buna ek olarak bel çevresinin artması da tip-2 diyabet gelişim riskini artırmaktadır. Bel çevresinin kadınlarda 80 cm, erkekte ise 94 cm ve üzeri olması diyabet gelişim riskini artırmaktadır. Yüksek BKİ ve bel çevresi değerleri doğrudan kötü beslenme alışkanlıkları ve yüksek enerji alımı ile ilişkilidir. Yeterli ve dengeli beslenme istenilen vücut ağırlığının korunması, diyabetin kontrol altına alınması ve önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle toplumdaki bireylerin bilinçlendirilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan tip-2 diyabetin önlenmesi açısından oldukça önemlidir.

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