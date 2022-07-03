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LC Waikiki tişörtündeki yazıya sert tepki!

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İnternet sitesi üzerinden satışa sunulan çocuk tişörtünde yer alan Arapça yazılar nedeniyle tepki çeken LC Waikiki'den eleştirilere yanıt geldi.
LC Waikiki tişörtündeki yazıya sert tepki!

Geçtiğimiz aylarda ünlü bir kozmetik markasının kataloğuna Arapça sayfa eklemesi büyük ses getirmişti. Sosyal medyada tepki çeken durum sonrası firma, söz konusu sayfayı web sitesinden kaldırmıştı. Benzer bir hadise bu kez de ünlü giyim markası LC Waikiki'nin başına geldi.

LC Waikiki internet sayfasından satışa çıkarılan bir çocuk tişörtü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Arapça yazıların yer aldığı tişört birçok hesap tarafından paylaşıldı, bazı kullanıcılar markayı topa tuttu.

Gelen tepkilerin ardından LC Waikiki konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Bir tweet'i yanıtlayarak eleştirilere cevap veren şirket, "LC Waikiki olarak 56 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ülkelerin dil ve kültürlerine uygun ürünleri, o ülkelerde satışa sunuyoruz. Yurtdışı için üretilen bu ürünün sistemsel bir hata sebebiyle Türkiye'de de satışa açıldığını tespit ettik ve satıştan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklama sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar LC Waikiki'ye destek çıkarken bazıları da açıklamayı inandırıcı bulmadı.

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