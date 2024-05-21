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Lefke’de Kahvehanede Kaçak Alkollü İçki Satışı: İşletmeciye Yasal İşlem

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Lefke’deki bir kahvehanede izinsiz olarak alkollü içki bulunduran ve satan işletmeci, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekiplerinin yaptığı denetimde tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
Lefke’de Kahvehanede Kaçak Alkollü İçki Satışı: İşletmeciye Yasal İşlem

Lefke’de Kahvehanede Ruhsatsız Alkollü İçki Satışı: İşletmeci Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

20 Mayıs 2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Lefke’de faaliyet gösteren bir kahvehanede yapılan bir denetim, önemli bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, kahvehanenin geçerli bir alkollü içki satış ruhsatına sahip olmadan izinsiz olarak alkollü içki bulundurduğu ve satışa sunduğu tespit edildi.

Detaylı Denetim ve Tespit

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri, belirli aralıklarla bölgedeki işletmelere yönelik gerçekleştirdikleri rutin denetimlerin bir parçası olarak Lefke’deki kahvehaneyi inceledi. Denetim esnasında, işletmenin içki satış ruhsatının olmadığı anlaşılırken, raflarda ve depolarda çeşitli markalarda alkollü içkiler bulundu. Bu tespit üzerine, işletmenin geçerli bir izin almadan bu ürünleri tasarruf ettiği ve satışa sunduğu belirlendi.

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