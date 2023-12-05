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Lefkoşa 7 saat elektriksiz...

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KIB-TEK, yarın Lefkoşa'da bazı bölgelerde 7 saat elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Lefkoşa 7 saat elektriksiz...

KIB-TEK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 

06 Aralık 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Haspolat Kirli Sanayide bulunan Yusuf Çocuk, Sercem Emlak, Lefkonuklu, Armar, Adem Kaner, Californian, Enlighted ltd., Kascon ve Ergüden Yapı Market bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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