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Lefkoşa bir değerini daha kaybetti!

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Lefkoşa’nın sevilen simalarından Halil İbrahim Öztansu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
Lefkoşa bir değerini daha kaybetti!

Lefkoşa’nın sevilen simalarından Halil İbrahim Öztansu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Öztansu uzun yıllar Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bulunan Selimiye Camii önünde çiçek satıyordu. Öztansu’nun vefatı çevresi tarafından üzüntü ile karşılandı.

Halil İbrahim Öztansu Lefkoşalılar arasında “Gadeyifçi İbrahim” veya “Arap İbrahim” olarak da biliniyordu. Halil İbrahim Öztansu’nun vefat nedeni bilinmezken ne zaman defnedileceğine ilişkin de açıklama yapılmadı.

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