Lefkoşa Haspolat girişinde kaza trafiği kilitledi! Bugün saat 15.00 dolaylarında Haspolat Sanayi girişinde KV 976 plakalı kamyon kaza yaptı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
Lefkoşa Haspolat girişinde kaza trafiği kilitledi! Bugün saat 15.00 dolaylarında Haspolat Sanayi girişinde KV 976 plakalı kamyon kaza yaptı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
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