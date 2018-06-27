Lefkoşa ilçesinde seçilenlere mazbataları verildi

Lefkoşa ilçesinde 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanlık Salonu’nda saat 14.30’da düzenlenen törenle verildi.
Törende ilk olarak Lefkoşa ilçesi belediye başkanlarına mazbataları dağıtıldı. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros mazbatalarını aldı.
Daha sonra meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları dağıtıldı.
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