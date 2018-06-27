  • BIST 95.981
  • Altın 185,832
  • Dolar 4,6005
  • Euro 5,3389
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

Lefkoşa ilçesinde seçilenlere mazbataları verildi

» »
KKTC'de pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde Lefkoşa ilçesinde seçilenlere mazbataları verildi.
Lefkoşa ilçesinde seçilenlere mazbataları verildi

Lefkoşa ilçesinde 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanlık Salonu’nda saat 14.30’da düzenlenen törenle verildi.

Törende ilk olarak Lefkoşa ilçesi belediye başkanlarına mazbataları dağıtıldı. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros mazbatalarını aldı.

Daha sonra meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları dağıtıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 1 çift terlik, 2 çift spor ayakkabıyı çaldılar12 Haziran 2018 Salı 13:11
  • Lefkoşa'da soygun12 Haziran 2018 Salı 12:15
  • Harmancı Grand Harmony Education Center öğrencilerini kabul etti11 Haziran 2018 Pazartesi 17:28
  • LTB Gençlik Festivali’nin ikincisi düzenlendi09 Haziran 2018 Cumartesi 19:24
  • LTB Başkanı Harmancı konuk ekipleri kabul etti09 Haziran 2018 Cumartesi 09:05
  • LTB, 2 iş yerinin iznini geçici olarak durdurdu, 7 iş yerine ihbar verdi07 Haziran 2018 Perşembe 11:43
  • Lefkoşa’da “Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Projesi” ilk adımı atıldı06 Haziran 2018 Çarşamba 12:23
  • Harmancı DEV-İŞ’i ziyaret etti05 Haziran 2018 Salı 11:17
  • Lefkoşa'da Yenişehir trafik ışıkları kavşağı çalışmalardan dolayı trafiğe kapatıldı03 Haziran 2018 Pazar 09:58
  • “LTB artık yatırım yapabilen bir belediye durumuna geldi”02 Haziran 2018 Cumartesi 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti