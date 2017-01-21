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Lefkoşa renkleniyor!

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Lefkoşa renkleniyor!
LTB bir yandan parklara bakım yaparken bir yandan da mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediyor.

LTB Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından Lefkoşa Belediye hududu dahilindeki çember, kavşak ve trafik adalarında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde kış dönemi boyunca toplamda 60 bin adet kışlık mevsimlik çiçek fidesinin çember, kavşak, trafik adalarına ve parklara dikilmesi hedefleniyor.

Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin Kış dönemi programında yer alan ve geçtiğimiz günlerde başlayan mevsimlik çiçek dikimi çalışmaları hava şartlarına bağlı olarak devam edecek.

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MEVSİMLİK ÇİÇEK FİDESİ SATIŞI FİDANLIK’TA SÜRÜYOR

LTB Fidanlığı’nda üretilen mevsimlik çiçek fidesi satışları da bir yandan devam ediyor. Yurttaşlar parklarını, bahçelerini ve saksılarını süsleyecek çeşitli türlerde üretilen mevsimlik çiçekleri LTB Fidanlığı’ndan mesai saatleri içerisinde satın alabilecek.

l2-001.jpg Bununla birlikte LTB bu yıl da ara tatilde karnesini gösteren tüm öğrencilere çiçek hediye etmeyi sürdürecek.

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