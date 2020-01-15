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Lefkoşa Surları’nın çöken bölümlerindeki çalışmalar devam ediyor

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Lefkoşa Surları’nın çöken bölümlerindeki çalışmalar devam ediyor
Lefkoşa Surları’nın çöken bölümlerindeki çalışmalar devam ediyor

Lefkoşa Surları’nın Cephane (Quirini) Tabyasıile Arabahmet Bölgesi’nde çöken bölümlerinin restorasyonu ve surlara zarar veren bitkilerin temizliğiyleilgili Cumhurbaşkanlığı’nın girişimiyle başlayan süreçte yıkılan surlarda çökme tehlikesi arz eden diğer bölümlere geçici bir destek sağlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre taşların tek tek numaralandırılmasının ardından yerlerinden sökülecek taşların altında bulunan duvar, gerekli malzemeyle doldurulacak;buna müteakip temeller kazılıp güçlendirilecek.
Bu çalışmanın ardından yerlerinden sökülen taşların yeniden örülerek surların eski haline sağlam bir şekilde dönüştürülmesi planlanıyor.

Yaşanan güçlendirme ve restorasyon çalışmalarına ek olarak surların üzerinde su kontrolü amacıyla drenaj çalışmaları projeleri gerçekleştirilecek.

Cephane (Quirini) Tabyası’nda çöken bölümdeki nem sorununun kalıcı olarak çözülmesi için Ağustos ayında drenaj uygulamasının tamamlanmasınımüteakip yıkılan surların restorasyon projesi hazırlanarak Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylandı. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun projeye onay vermesinin hemen ardından, ihale süreci tamamlanarak surların tamiratına Aralık sonlarına doğru başlandı.

Lefkoşa Surları’nınArabahmet Bölgesi’nde çöken bölümüyle ilgili restorasyon çalışmaları için de hazırlanan projeye Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onay vermesiyle, ihale sürecinin tamamlandığını, restorasyon çalışmalarının Aralık ayında başladığını kaydeden Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, Quirini Tabyası ve Arabahmet Bölgesi’nde çöken bölümün restorasyon çalışmalarının Mayıs ayında tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın girişimiyle Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, müdahale edilecek öncelikli eserler listesine aldığı Lefkoşa Surları’nın yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki bölümünde yürüteceği çalışmalarla, Lefkoşa’nın sembolü de olan surların üzerindeki çalı, ağaç ve yabani otları ortadan kaldırılarak tarihi değerine uygun görüntüsüne kavuşturması amacıyla da bir çalışma başlatıldığını ifade eden Tuncay, çalışmaların AB finansmanıyla ve UNDP’nin teknik desteğiyle yürütüleceğini belirtti.

Tuncay, projenin tüm surları kapsayacak şekilde önümüzdeki yıllarda bölüm bölüm tamamlanacağını belirtti.

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