Lefkoşa ve Girne’de bugün ücretsiz PCR testleri yapılacak

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından bugün Lefkoşa ve Girne’de ücretsiz PCR testleri yapılacak.
PCR testleri Lefkoşa Fuar Alanında saat 08.00-16.00 saatleri arasında, Girne Turizm Limanı’nda ise 09.00-16.00 saatleri arasında olacaktır.
Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından bugün Lefkoşa ve Girne’de ücretsiz PCR testleri yapılacak.
PCR testleri Lefkoşa Fuar Alanında saat 08.00-16.00 saatleri arasında, Girne Turizm Limanı’nda ise 09.00-16.00 saatleri arasında olacaktır.
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