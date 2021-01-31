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Lefkoşa ve Girne’de bugün ücretsiz PCR testleri yapılacak

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Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından bugün Lefkoşa ve Girne’de ücretsiz PCR testleri yapılacak.
Lefkoşa ve Girne’de bugün ücretsiz PCR testleri yapılacak

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından bugün Lefkoşa ve Girne’de ücretsiz PCR testleri yapılacak.

PCR testleri Lefkoşa Fuar Alanında saat 08.00-16.00 saatleri arasında, Girne Turizm Limanı’nda ise 09.00-16.00 saatleri arasında olacaktır. 

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