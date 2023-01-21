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Lefkoşa’da 15 Yaşındaki kıza cinsel istismar

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Lefkoşa’da meydana gelen 15 yaşında kız çocuğuna karşı “Cocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gişzliliğini İhlal ve Cinsel Saldırı” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa’da 15 Yaşındaki kıza cinsel istismar

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Mustafa Özmüezin olayla ilgili buylguları aktardı.

Özmüezin 19 Ocak 2023 tarihinde 03.00-06.00 saatleri arasında K. Kaymaklı Lefkoşa da zanlı  M.A'nın ikametgahının salon kısmındaki çek yat üzerinde alkollü şekilde uyur vaziyette bulunan 15 yaşındaki kız müşteki’nin rızası olmaksızın cinsel davranışla dudağından öpüp, sütyenini çıkartıp, kilotunu yırtmak sureti ile cinsel saldırıda bulunup çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlının müştekinin bilgi dışında dudağından öptüğü anı cep telefonu ile fotoğraf çekerek WhatsApp üzerinden geçiçi fotoğraf olarak gönderdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

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Polis olayın müştekinin şikayeti üzerine bilgilerine geldiği ve soruşturma balatıldığını ve zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını, müştekinin doktor kontrolüne götürüldüğünü ve rapor hazırlanması gerektiğini ayrıca zanlının evinden alınan kıyafet ve çarşafların dna incelemesi yapılacağını zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapda zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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