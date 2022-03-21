Lefkoşa'da 2 kişiyi bıçakladı...

20.03.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Haspolat’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu Ö.Ö.(E-43) ve E.Ü.(E-22) bir taraf, H.S.(E-35) ve R.S.(E-26) diğer bir taraf olup kavga ettikleri sırada, E.Ü. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.S.’yi kalçasından, R.S.’yi ise dizinden hafif şekilde yaralamıştır.

H.S. ve R.S., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.