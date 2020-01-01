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Lefkoşa’da ağır yaralama

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Lefkoşa’da ağır yaralama
Lefkoşa’da ağır yaralama

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, yaya olarak yürümekte olan 27 yaşındaki, Nijerya uyrukku Oluchukwu Daniel EMEGWA ismli şahıs, meçhul şahıs/lar tarafından delici kesici bir aleti sırt kısmına saplamak suretile ağır sekilde yaralanmıştır.

Söz konusu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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