Lefkoşa’da Arabahmet Camii’sinde Bomba Paniği

Lefkoşa’da bugün şüpheli bir sırt çantasına polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Çanta içerisinden muhtelif kıyafetler çıktı.

Lefkoşa’da bugün şüpheli bir sırt çantasına polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Çanta içerisinden muhtelif kıyafetler çıktı.



Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında Arabahmet Camisi’nin avlusu içerisinde şüpheli bir sırt çantası bulunduğu polise bildirildi.



Alınan bilgi üzerine, polis ekipleri olay yerine giderek, gerekli güvenlik tedbirlerini aldı ve bomba imha ekipleri tarafından şüpheli sırt çantasına müdahale edildi.

Söz konusu çanta içerisinde muhtelif kıyafetler olduğu belirlendi.