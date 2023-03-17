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Lefkoşa'da araç yangını

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Lefkoşa'da araç yangını
Lefkoşa'da araç yangını

16.03.2023 tarihinde, saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa’da, belediye’ye ait araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan   RP 477 plakalı aracın muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu söz konusu aracın ön göğüs kısmı, ön camı, iç dikiz aynası, yan dikiz aynası ve aracın tavan döşemesi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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