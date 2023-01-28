  • BIST 5.191,83
  • Altın 1164.692
  • Dolar 18.799
  • Euro 20.4291
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Lefkoşa'da bisiklet yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

» »
Polis, Lefkoşa'da bisiklet yarışı nedeniyle 29 Ocak Pazar (yarın) bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyurdu.
Lefkoşa'da bisiklet yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 29 Ocak Pazar (yarın) gerçekleştirilecek “1’inci Puanlı Yol Yarışı” saat 09.30’da, Lefkoşa’da Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberinde başlayacak.

Bisiklet Yarışı kapsamında sporcular, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberinden yarışa başlayacak olup, Çevre Yolu üzerinden Alayköy Ağıllar Çemberi’nden geçip, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunu kullanarak, Güzelyurt girişindeki Manisa Bulvarı üzerinde bulunan çembere geldikten sonra geri dönecek ve aynı güzergah üzerinden yarışın başlangıç noktası olan Sevgi Çemberinde yarışı tamamlayacak.

Belirtilen yarış güzergâh üzerinde, sporculara polis eskortu eşlik edecek ve güzergâhtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek trafik akışına kapatılacak.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da İş Kazası25 Ocak 2023 Çarşamba 12:26
  • Aracından 720 Kilogram Bakır Kablo Çıktı24 Ocak 2023 Salı 16:09
  • 31 Yaşında Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti24 Ocak 2023 Salı 15:52
  • Harmancı: Yeni dönemde diyalog ve iş birliği içerisinde hareket etmek olumlu sonuçlar yaratacaktır24 Ocak 2023 Salı 12:27
  • Spiral Makinesi Diski Kırılıp Fırladı Adamı Boynundan Yaraladı!22 Ocak 2023 Pazar 13:32
  • Lefkoşa’da Mehmet Akif ile Osman Örek Caddeleri arası saat 11.00'e kadar trafiğe kapalı olacak22 Ocak 2023 Pazar 10:41
  • Lefkoşa Gençlik Ormanı’nda fidan dikme etkinliği düzenlendi21 Ocak 2023 Cumartesi 21:20
  • Lefkoşa’da 15 Yaşındaki kıza cinsel istismar21 Ocak 2023 Cumartesi 13:01
  • Dikkat! Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak20 Ocak 2023 Cuma 17:48
  • Lefkoşa'da Hırsızlık! 65 Bin Lirayı Çaldı20 Ocak 2023 Cuma 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti