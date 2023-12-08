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Lefkoşa'da dehşet... Sokak ortasında camlı, şişli kavga!

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Lefkoşa’da meydana gelen yaralama, darp, vahim zarar suçlarından tutuklanan Fas uyruklu Z.Z ile A.B ve R.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa'da dehşet... Sokak ortasında camlı, şişli kavga!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 30 Kasım 2023 tarihinde, 05.30-06-30 saatleri arasında, Lefkoşa’da Huzur Sokakta meydana gelen olayda Z.Z ile A.B  ve R.A arasında tartışma yaşandığını belirtti.

 Polis, çıkan tartışmada zanlıların Z.Z sol gözünün üzerine cam bardak ile vurup kaşında 6 santim kesi oluşmasına neden olduklarını açıkladı. Polis, zanlıların elleri ve ayakları ile Z.Z'nin yüzüne vurup,  dudağında 3, yanağında ise bir santimlik kesi oluşmasına yol açtıklarını ifade etti.

Polis memuru, Ziyad Zemrag’ın ise Huzur Sokakta bulunan eve gidip, 45 santim uzunluğunda demir şiş alarak, olay yerine geri döndüğünü, A.B  ve R.A'ya doğru salladığını, R.A’nın başına vurarak, 5 santim kesi oluşmasına yol açtığını belirtti. Polis memuru, zanlıların soruşturma amaçlı mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, A.B'nin 8 , R.A'nın ise 9 gün önce ikamet izinlerinin sonlandığını belirtti.

Polis, Z.Z'nin ise öğrenci vizesi olduğunu açıkladı.

Polis, Z.Z'nin uygun bir teminata bağlanmasını, yasal statüleri olmayan A.B  ve R.A'nın cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, AA.B  ve R.A'nın 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç, Z.Z'nin ise 30 bin TL nakit teminat yatırması, 300 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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