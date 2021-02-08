Lefkoşa'da ev partisinde 13 tutuklu!

Polis ekipleri bu akşam saat 18.00 sıralarında Lefkoşa'da Marmara bölgesinde bir eve operasyon düzenledi.
Elde edilen bilgilere göre bir apartman dairesinde 13 kişi parti yaparken yakalandı.
11’i erkek 2’si kadın toplam 13 kişinin doğum günü partisi yaptığı öğrenilirken zanlılara Yasal Emirlere İtaatsizlik, Bulaşıcı Hastalık Yasası’na Aykırı Hareket ve Sokağa Çıkma Yasağı’na Aykırı Hareket suçlarından dava okundu.
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