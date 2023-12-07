Lefkoşa'da Gençler Arasında Çıkan Kavgada Ciddi Darp ve Yaralama

Lefkoşa'da 30 Kasım 2023 tarihinde yaşanan olayda, A.B. (E-20) ve R.E.A. (E-20) arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Z.Z. (E-23), bu çatışmanın merkezinde yer alarak A.B.'yi sert bir cisimle başından vurarak sol gözünde derin bir yara oluşmasına neden oldu. Aynı olayda Z.Z., tasarrufundaki demir şiş ile A.B.'yi başının arka kısmından yaraladı.

Olayın polis bilgisine ulaşması üzerine, güvenlik güçleri tarafından hemen müdahale edilerek A.B. ve R.E.A. tutuklandı.