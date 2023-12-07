  • BIST 7786.29
  • Altın 1891.201
  • Dolar 28.9235
  • Euro 31.2113
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye ve Yunanistan, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açabilecek mi?

Lefkoşa'da Gençler Arasında Çıkan Kavgada Ciddi Darp ve Yaralama

» »
Lefkoşa'da Çıkan Kavgada Tutuklanan A.B. ve R.E.A., Z.Z.'yi Ciddi Şekilde Darp Etti; Polis Soruşturmayı Sürdürüyor, Olay Detayları İnceleniyor
Lefkoşa'da Gençler Arasında Çıkan Kavgada Ciddi Darp ve Yaralama

Lefkoşa'da 30 Kasım 2023 tarihinde yaşanan olayda, A.B. (E-20) ve R.E.A. (E-20) arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Z.Z. (E-23), bu çatışmanın merkezinde yer alarak A.B.'yi sert bir cisimle başından vurarak sol gözünde derin bir yara oluşmasına neden oldu. Aynı olayda Z.Z., tasarrufundaki demir şiş ile A.B.'yi başının arka kısmından yaraladı.

Olayın polis bilgisine ulaşması üzerine, güvenlik güçleri tarafından hemen müdahale edilerek A.B. ve R.E.A. tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Şirket İçi Hırsızlık: Satış Danışmanı 38 Bin TL'yi Sahte Evraklarla Çaldı06 Aralık 2023 Çarşamba 13:39
  • Devlet Hastanesi'nde Görevli Hemşire Aniden Yaşamını Yitirdi, Ölüm Sebebi Kalp Krizi06 Aralık 2023 Çarşamba 13:34
  • 197 bin TL çaldı... Çaldığı para ile kumar oynadı!05 Aralık 2023 Salı 15:40
  • Lefkoşa Türk Belediyesi’nden “Engelsiz Sanat Gecesi05 Aralık 2023 Salı 14:09
  • Giyim Mağazasında Hırsızlık: Kadın Ceketi, Kazağı ve Elbise Çalan Şüpheli Tutuklandı05 Aralık 2023 Salı 13:12
  • Parfümeride Çalışan Görevli, 197,450 TL'yi Çalarak Tutuklandı: Soruşturma Sürüyor05 Aralık 2023 Salı 13:09
  • Lefkoşa 7 saat elektriksiz...05 Aralık 2023 Salı 12:52
  • Marketten içki çaldı... "Moralim bozuktu içmek istedim"04 Aralık 2023 Pazartesi 16:27
  • KKTC'de Alkol Hırsızlığı: Tutuklanan Şahısların Ardındaki İzinsiz İkamet Skandalı Ortaya Çıktı04 Aralık 2023 Pazartesi 13:33
  • Arkhe, başlangıcını Arabahmet’te yaptı04 Aralık 2023 Pazartesi 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti