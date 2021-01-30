Lefkoşa'da Hırsızlık!

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Godswell Eımıonowane Eraga dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurunuzda bulunan zanlı Godswell Eımıonowane Eraga’nın “Sirkat ve KKTC'den İkamet izinsiz” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 25 Ocak 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa'da Bolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren B.G’ye ait bir Cafe içerisinde bulunan bar önündeki sandalye üzerinden markası meçhul siyah renk el çantası ve içerisindeki 7.500 TL nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve kendisine ulaşılarak şubeye celp edildiğini söyledi. Polis aynı gün zanlının muhaceretinde yaptığımız kontrolde 23 Ekim 2017 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktaran polis memuru Mehmet Şener mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını zanlının ülkede kaçak kaldığı süreçte ne yaptığının araştırılacağını ayrıca methaldar olduğu hırsızlık meselesi ile ilgili olarak almış olduğu çanta ve paranın arandığını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.