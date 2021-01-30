  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Lefkoşa'da Hırsızlık!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Godswell Eımıonowane Eraga dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa'da Hırsızlık!

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Godswell Eımıonowane Eraga dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurunuzda bulunan zanlı Godswell Eımıonowane Eraga’nın “Sirkat ve KKTC'den İkamet izinsiz” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 25 Ocak 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa'da Bolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren B.G’ye ait bir Cafe içerisinde bulunan bar önündeki sandalye üzerinden markası meçhul siyah renk el çantası ve içerisindeki 7.500 TL nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve kendisine ulaşılarak şubeye celp edildiğini söyledi. Polis aynı gün zanlının muhaceretinde yaptığımız kontrolde 23 Ekim 2017 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktaran polis memuru Mehmet Şener mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını zanlının ülkede kaçak kaldığı süreçte ne yaptığının araştırılacağını ayrıca methaldar olduğu hırsızlık meselesi ile ilgili olarak almış olduğu çanta ve paranın arandığını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

 Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu satışından 15.000 Euro almış!30 Ocak 2021 Cumartesi 13:49
  • Akansoy:''Tatar Kıbrıslı Türklerin haklarını gözetmiyor''30 Ocak 2021 Cumartesi 13:29
  • Cumhurbaşkanı Tatar , Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle görüştü30 Ocak 2021 Cumartesi 13:23
  • GÜÇ-SEN başkanından tepki:Akılları Fikirleri Çalışanın Cebinde30 Ocak 2021 Cumartesi 13:18
  • LTB'den yol kapama duyurusu!30 Ocak 2021 Cumartesi 12:59
  • Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partiler Siyasi İrade Talep Etti30 Ocak 2021 Cumartesi 12:29
  • HTKS Hükümete Acil Çağrı Yaptı30 Ocak 2021 Cumartesi 12:11
  • KKTC'de Görevlendirileceklerin Gündelik Tutarları Belirlendi30 Ocak 2021 Cumartesi 11:51
  • Başbakan Saner Birleşmiş Milletler'e tepki gösterdi30 Ocak 2021 Cumartesi 11:47
  • Harmancı:LTB'de 1 pozitif vaka var30 Ocak 2021 Cumartesi 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti