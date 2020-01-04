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Lefkoşa'da "Kanunsuz bıçak taşıma " ve adam yaralama

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Lefkoşa'da "Kanunsuz bıçak taşıma " ve adam yaralama
Lefkoşa'da "Kanunsuz bıçak taşıma " ve adam yaralama

02.01.2020 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa’da Müftü Hilmi Sokak üzerinde B.C.Ş. (E-22), aralarında yol vermeme yüzünden çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Naim TEMEL ve Umut ÖZER’i muhtelif yerlerinden yaralamıştır.

Adı edilen tespit edilerek tutuklanmış olup, yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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