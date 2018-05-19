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Lefkoşa'da kaza, yaya çarptı

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Lefkoşa'da kaza, yaya çarptı
Lefkoşa'da kaza, yaya çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Yazan Waleed Sami Mansour (E-27), yönetimindeki NF 291 Z plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Önder alış veriş merkezi önlerine geldiği zaman, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sabahattin Sözer (E-20)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Sabahattin Sözer kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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