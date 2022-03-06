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Lefkoşa'da Korkutan Kaza

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Lefkoşa'da Korkutan Kaza
Lefkoşa'da Korkutan Kaza

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre 05.03.2022 tarihinde saat 19:40 raddelerinde Lefkoşa’da Öğretmenler Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde nefesinde %95 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HD 431 plakalı salon araç ile batı istikametine seyreden Alayköy’de sakin Abdelrahman ABEDRABBU (E-29-İşçi KKTC) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Ateş Kuruyemişleri önlerine geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu o esnada yolun sol kısmında önü doğu istikametine bakar şekilde park halinde bulunan Lefkoşa’da sakin Taj UDDIN (E-45-Şoför-KKTC)’ nin sorumluluğunda bulunan LG 825 plakalı salon aracın sol ön kısmına aracının sol ön kısmi ile çarpmıştır.

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Kaza sonucu yaralanan LG 825 plakalı salon araç içerisinde yolcu olarak bulunan Salman UDDIN (E41) ve Ismat TAJ(K-38) LDH Acil serviste müşahede altına alınmışlardır.

HD 431 plakalı araç sürücüsü Abdelrahman ABEDRABBU suçüstü hali gereği tutuklanmıştır.

Tahkikat devam etmektedir.

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