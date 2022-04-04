Lefkoşa'da Korkutan Kaza

Gönyeli çemberinden Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne doğru seyir halinde olan yolcu minibüsü ile salon araç çarpıştı.
Kaza nedeniyle yoldan çıkan minibüs orta refüjün üzerine çıkarak durabildi.
Polis olay yerine ulaştı.
Gönyeli çemberinden Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne doğru seyir halinde olan yolcu minibüsü ile salon araç çarpıştı.
Kaza nedeniyle yoldan çıkan minibüs orta refüjün üzerine çıkarak durabildi.
Polis olay yerine ulaştı.
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