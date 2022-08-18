Lefkoşa’da korkutan kaza! Bisiklet sürücüsü yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da Şht Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, kullanımındaki elektrikli bisiklet ile batı istikametine doğru seyreden Elnor MACALINAO (K-55), gidişine göre yolun sağında bulunan Abdullah Parlan Sokağa dönmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hasip TÜTÜNCÜ (E-30) yönetimindeki HJ 555 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.