  • BIST 5.490,34
  • Altın 1165.245
  • Dolar 18.8025
  • Euro 20.409
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Lefkoşa’da Mehmet Akif ile Osman Örek Caddeleri arası saat 11.00'e kadar trafiğe kapalı olacak

» »
Duatlon yarışı dolayısıyla Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi arası saat 11.00’e kadar trafiğe kapatıldı.
Lefkoşa’da Mehmet Akif ile Osman Örek Caddeleri arası saat 11.00'e kadar trafiğe kapalı olacak

Duatlon yarışı dolayısıyla Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi arası saat 11.00’e kadar trafiğe kapatıldı. 

Polisin açıklamasına göre, Türk Ajansı Kıbrıs önleri - Dereboyu - Citröen Işıkları ve Metehan çemberi arasındaki güzergah araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Polis, yarış devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergahtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulundu. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB'den duyuru18 Ocak 2023 Çarşamba 11:49
  • Mehmet Harmancı, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Schlimm ile görüştü18 Ocak 2023 Çarşamba 11:20
  • Cezaevine Uyuşturucu Sokmaya Çalıştı!17 Ocak 2023 Salı 13:06
  • LBO Çocuk ve Gençlik Korosu Yılın İlk Konserinde dinleyicilerle buluştu13 Ocak 2023 Cuma 13:45
  • LTB-Lefkoşa Başkent Lions Kulübü iş birliğinde Atatürk Koruluğu oluşturuluyor12 Ocak 2023 Perşembe 14:10
  • Lefkoşa'da Ev Yangını12 Ocak 2023 Perşembe 12:41
  • 14 Yaşındaki Çocuk Bulundu11 Ocak 2023 Çarşamba 14:06
  • Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!10 Ocak 2023 Salı 09:51
  • Lefkoşa'da İki Evde Yangın Çıktı!09 Ocak 2023 Pazartesi 12:39
  • 14 Yaşındaki Çocuk Kayıp09 Ocak 2023 Pazartesi 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti