Lefkoşa’da Mehmet Akif ile Osman Örek Caddeleri arası saat 11.00'e kadar trafiğe kapalı olacak

Duatlon yarışı dolayısıyla Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi arası saat 11.00’e kadar trafiğe kapatıldı.

Duatlon yarışı dolayısıyla Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi arası saat 11.00’e kadar trafiğe kapatıldı.

Polisin açıklamasına göre, Türk Ajansı Kıbrıs önleri - Dereboyu - Citröen Işıkları ve Metehan çemberi arasındaki güzergah araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Polis, yarış devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergahtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulundu.