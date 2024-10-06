Lefkoşa'da Sahtekarlıkla Para Temini: Döviz Bürosunda Skandal!

Lefkoşa, 02.10.2024 - Lefkoşa'da meydana gelen "Sahte Banknot (ABD Doları) Tasarrufu ve Tedavüle Sürme" suçundan tutuklu bulunan N.M. (40), polis tarafından yapılan ileri sorgulamalar sonucunda sahtekarlıkla para temin ettiği ortaya çıktı. N.M.'nin, Hamitköy'de faaliyet gösteren ve daha önce veznedar olarak çalıştığı döviz bürosunda gerçekleştirdiği iki ayrı dolandırıcılık vakası tespit edildi.

İlk olayda, döviz bozdurmak için gelen bir şahıstan 750 Euro para alan N.M., döviz karşılığı olan 650 Sterlin'i ödeme niyeti olmadığı halde iş yerinde yeterli sterlin olmadığını belirterek, parayı daha sonra almasını talep etti. İkinci olayda ise, başka bir şahıstan 1200 ABD Doları alarak aynı bahaneyi kullandı ve ödeme yapacağını söyleyerek parayı sahtekarlıkla temin etti.

Olaylar, polisin yaptığı kapsamlı soruşturma sırasında açığa çıktı ve N.M.'nin sahte banknot bulundurma suçundan tutuklanmasının ardından döviz bürosunda gerçekleştirdiği dolandırıcılık eylemleri de gün yüzüne çıktı. N.M., her iki olayda da döviz bürosuna gelen müşterilere yalan söyleyerek paralarını almış ve ödeme yapma vaadiyle sahtekarlık yapmıştır.

Soruşturma halen devam ederken, polisin olaya karışmış olabilecek başka kişileri de incelemeye aldığı bildirildi. Döviz bürosu yetkilileri ise bu dolandırıcılık olayından büyük bir şok yaşadıklarını ve gerekli yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Soruşturma Genişletiliyor

Lefkoşa polisi, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürütürken, N.M.'nin başka dolandırıcılık olaylarına karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İlerleyen günlerde daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor. Öte yandan, mağdurların haklarının korunması adına polis ve adli makamlar süreci titizlikle takip ediyor.