Lefkoşa'da soygun

Soygun

11.06.2018 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pansiyon içerisinde Y.D. (E-25) ve H.T. (E-23), aralarında alacak verecek meselesi bulunan İsmet DOĞAN ile tartıştıktan sonra Y.D., tasarruflarında bulunan bıçağı adı edilenin boğazına dayadıktan sonra İsmet DOĞAN’a ait bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet cep telefonu, para cüzdanını ve içerisinde bulunan 300 TL parayı, pasaportunu ve banka kartlarını alıp olay yerinden ayrılmışlardır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.