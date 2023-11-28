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Lefkoşa'da Şüpheli Ölümler: İki Vatandaş Hayatını Kaybetti

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Lefkoşa'da Ardı Ardına Gelen Ani Ölümler: Mihriban GÜNEL ve Ahmet AKTAŞ'ın Kaybı Şok Etti, Soruşturmalar Hızla Sürüyor
Lefkoşa'da Şüpheli Ölümler: İki Vatandaş Hayatını Kaybetti

Lefkoşa'da Yankı Uyandıran Ani ve Gayri Tabii Ölümler: Toplumu Derinden Sarsan Mihriban GÜNEL ve Ahmet AKTAŞ Vakaları

Lefkoşa'da, son günlerde meydana gelen trajik ölüm olayları, şehirde büyük bir endişe ve üzüntü dalgasına yol açtı. 26 Kasım 2023 tarihinde, akşam saat 20:45 sularında Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Mihriban GÜNEL (K-21), tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aynı şekilde, 27 Kasım 2023 tarihinde, saat 19:00 sularında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bulunan Ahmet AKTAŞ (E-83) aniden rahatsızlanarak yaşamını kaybetti. İki acı olayın arka planında yatan nedenler henüz netlik kazanmamış olup, soruşturmalar hızla devam etmektedir.

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