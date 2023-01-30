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Lefkoşa'da trafik kazası...4 yaralı

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Lefkoşa'da trafik kazası...4 yaralı
Lefkoşa'da trafik kazası...4 yaralı

 Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

 Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 17:40 raddelerinde Lefkoşa'da kuzey çevre yolu üzerinde  yönetimindeki FD 685 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyreden Adeel AHMED (E-32) ilerlemekte olduğu yol üzerinde aynı istikamete doğru soldan ikinci şerit içerisinde seyreden ve yol içerisinde köpekler bulunduğu için yavaşlamış olan Meryem SUAN (K-42) yönetimindeki MF 210 plakalı aracın sol arkasına çarpıp  yoluna devam etti ve gidiş istikametine göre yolun sol kısmındaki banket içerisine  park halinde bulunan  RB 789 plakalı araca çarpıp duramayarak aynı yol üzerinde sol şerit içerisinde ilerlemekte olan Gözde ÖNER (K-24) yönetimindeki PU 520 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

 

Kaza sonucu yaralanan Adeel AHMED ve aynı araç içerisinde yolcu olarak bulunan 3 kişi kaza mahalline gelen 112 ambulans araç ile LDH acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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