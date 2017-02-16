Lefkoşalıya güzel haber...

Lefkoşa'nın 2017 bütçesini belirleyip, yapılacak olan icraatları sıralayan LTB Başkanı Harmancı, ayni zamanda vergilere herhangi bir artışın yapılmayacağının yine altını çizerek vatandaşı bilgilendirdi.

Detay Kıbrıs

2017 LTB bütçesi ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Harmancı, çalışmaların Ekim 2016'da başladığını belirterek, toplamda 14 toplantı ile Aralık ayı içerisinde hazır hale geldiğini kaydetti. Belediye Meclis üyelerine de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Harmancı, 2017 bütçesinin 146 milyon olarak öngörüldüğünü açıkladı.

DEVLETE ÖDENEN RAKAM %1120 ZAMLANDI

Geçtiğimiz yıla oranla %31 büyüyen bütcedeki en önemli farkın su giderleri ve gelirleri olduğunu vurgulayan Harmancı, LTB’nin devlete ödediği rakamın yaklaşık %1120 oranında zamlandığını buna bağlı olarak da geçen yıl yapılan düzenleme ile su gelirlerindeki %197’lik artışın, bütçenin artmasındaki en temek sebeplerden biri olduğunun altını çizdi.

HERHANGİ BİR ARTIŞ YOK

LTB'nin 2017 yılı için herhangi bir vergi kaleminde artış yapmayacağını vurgulayan Harmancı, su ücretini 3 kademeden tek kademeye indirilmesinin gündemde olduğunu belirterek bu noktada da herhangi bir artışın öngörülmediğini kaydetti.

Gelirler Bütçesine bakıldığında 2017 yılında dış kaynakları temsil eden Bağış Yardım ve Krediler kaleminin toplam bütçenin %46,89 unu oluşturacağının öngörüldüğünü belirten Harmancı, bununla birlikte Vergi dışı gelirlerin ise toplam bütçe gelirlerinin 34,23%ünü oluşturacağının beklendiğini açıkladı.

Harmancı, 2014 yılına kıyasla Bağış Yardım ve Kredilerin 18,52% oranında azalması ve Vergi dışı gelirlerin 17,3 % oranında yükselmesi Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bütçe gelirlerinde dış kaynaklardan ziyade kendi yerel kaynaklarını kullanmaya başladığını ve kendi döner sermayesini güçlendirdiğini göstermekte olduğunun altını çizdi.

2008’DEN BU YANA EN YÜKSEK YATIRIM KALEMİ

2017 yılı bütçesinde yaklaşık 20 Milyonluk yatırım kalemi mevcut olduğunu, bunun 9.9 milyonluk kısmının hibe şeklinde, geriye kalan 9,1 milyonluk kısmının ise LTB'nin kendi öz kaynaklarıyla karşılanacağını vurgulayan Harmancı, 2008’den bu yana gerçekleşen en yüksek yatırım kalemine sahip bütcenin 2017 yılı bütcesi olduğunu vurguladı.

İŞTE İCRAATLAR

LTB Başkanı Harmancı, 2017'de Lefkoşa'ya yapılacak olan 20 milyon TL'lik icraatı, şu şekilde sıraladı:

Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Düzenleme Projesi

Hibe ve Yardım: 4,400,000.00 (Dört milyon 400 bin Türk Lirası)

Suriçi Düzenlemesi ve Geliştirmesi Projesi

Mahalli Kaynak: 209,000.00

Hibe ve Yardım: 1,800,000.00

Toplam: 2,009,000 Türk Lirası

Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Yol / Kaldırım Yapım ve Tamir Projesi

Mahalli Kaynak: 2,000,000.00 Türk Lirası

Açık Pazar Projesi

Hibe ve Yardım: 1,446,291.00 Türk Lirası

Asfalt Yama ve Kaplama Projesi

Hibe ve Yardım: 1,000,000.00 Türk Lirası

Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Kanalizasyon Altyapı Bağ. İşleri Projesi

Yerel Kaynak Toplam: 971,000.00

Hamitköy 1. Etap 2. Bölüm Kanlizasyon yapımı:

Yerel kaynak: 261,170

Hibe ve Yardım: 600,000

Toplam: 861,170 Türk lirası

Gelibolu-Marmara Köprü Yapım Projesi

Hibe ve Yardım: 600,000.00 Türk Lirası

Çöp ve Açık Kamyon Alım Projesi

Mahalli Kaynak: 456,000.00

Hayvan Barınağı 1. Etap projesi

Mahalli Kaynak: 300.000 Türk lirası

Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Park Bahçe Yapım ve Tamir Projesi

Mahali Kaynak: 250,000.00 Türk Lirası

Haspolat Arıtma Tesisi Bakım Gideri

Hibe yardım: 3,500,000.00 Türk Lirası

Engelli Merkezi Yapım Projesi

Mahalli Kaynak : 150,000.00 Türk lirası

Gezi Treni Projesi

Mahalli Kaynak: 84,460 Türk Lirası

Hibe ve Yardım: 54, 541 Türk Lirası

Toplam: 139,401 Türk Lirası

Otopark Yapımı:

Mahalli Kaynak: 115,500 Türk Lirası

Hamitköy Mezarlığı Tamir Projesi

Hibe ve Yardım: 77,000 Türk Lirası

KADIN SIĞINMA EVİ İÇİN 120 BİN TL

Yatırımlara ek olarak Kıbrıs Türk halkının toplumsal dayanışma ile oluşturduğu kadın sığınma evinin idamesi için de bütçeye 120 bin TL’lik bir kaynak konduğunu belriten Harmancı, “tüm çağırılılarımızda bizi asla yalnız bırakmayan yurttaşlarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek isterim” dedi.

Harmancı, tüm yatırımların yanında, sanayi tesislerinin elektrik projesine 130 bin TL, geçen yıl LTB’nin aldığı Vidanjöre 77 bin TL’lik ödeme ayrıca fidanlık ve ofis gibi benzeri yatırımlar için de 77 Bin TL’lik mahalli kaynak ayrıldığını kaydetti.