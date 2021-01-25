  • BIST 1.540
  • Altın 441,981
  • Dolar 7,4091
  • Euro 8,9910
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFLAŞ:32 pozitif vaka 2 kişi yoğun bakıma alındı

LG akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor

» »
LG akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor
LG akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor

Güney Kore merkezli şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, LG akıllı telefon üretimini sonlandırabilir.

Android cephesinin önemli aktörlerinden LGakıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor.

9to5Google'da yer alan habere göre, Güney Kore merkezli şirket akıllı telefon üretimini sonlandırabilir.

Aynı habere göre, henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da şirketin CEO'su Kwon Bong-seok çalışanlarına konu ile ilgili bir elektronik posta gönderdi.

Son dönemde pazar payı hızla eriyen LG, özellikle Çin merkezli Huawei ve bir başka Güney Kore merkezli şirket olan Samsung'un artan satış rakamlarına ayak uyduramıyor.

Şirket son dönemde LG Wing 5G ve LG Rollable gibi yeni modelleriyle karşımıza çıkmasına rağmen istediği satış oranlarını hala yaklaşabilmiş değil.

Geçtiğimiz dönemde paylaşılan verilere göre, LG, geçtiğimiz aralık ayında akıllı telefon pazarında sadece yüzde 1.7'lik bir pay almış durumda. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mayim Bialik: The Big Bang Theory'e sağlık sigortası için katıldım24 Ocak 2021 Pazar 21:05
  • Avrupa'da evden çalışmak zorunluluk mu oluyor?23 Ocak 2021 Cumartesi 23:18
  • Vedat Milor'dan yeni anket: Burger mı, döner mi?23 Ocak 2021 Cumartesi 22:30
  • Türkiye’nin tek ayı barınağındaki 71 ayı kış uykusuna yatmadı: Günde 400 kilo yiyecek veriliyor23 Ocak 2021 Cumartesi 20:00
  • Televizyon efsanesi Larry King hayatını kaybetti!23 Ocak 2021 Cumartesi 17:55
  • Serdar Ortaç: Değerimi ölünce anlayacaklar, çok arayacaklar beni23 Ocak 2021 Cumartesi 16:22
  • Yeni Bond filminin vizyon tarihi üçüncü kez ertelendi: 8 Ekim’de gösterime girecek22 Ocak 2021 Cuma 20:04
  • TikTok'tan nasıl para kazanılır?22 Ocak 2021 Cuma 19:40
  • Arnold Schwarzenegger aşı olup çağrı yaptı: Yaşamak istiyorsan benimle gel21 Ocak 2021 Perşembe 21:41
  • Danilo Zanna'dan ananaslı pizza tepkisi: Siz ananaslı lahmacun yer misiniz?21 Ocak 2021 Perşembe 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti