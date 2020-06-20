LGS sınavından tehlikeli görüntüler: Binlerce öğrenci, veli ve öğretmen bir araya geldi

Öğrenci ve velilerden sınavların ertelenmesi yönünde gelen talepler görmezden gelindi. Pandemi henüz kontrol altına alınmamışken ülkenin dört bir yanında LGS için bir araya gelen öğrenci, veli, öğretmen ve görevli yüzbinlerce kişi endişe yarattı.

111 bin 918 sınav salonunda, 353 bin 158 öğretmen görev aldı. Sosyal medyadan okullarda duyurulanın aksine yeterli önlem alınmadığını paylaşan veliler ile sınava giren öğrenciler bahçede ve okul giriş kapısı önünde birlikte beklemek zorunda kaldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, "Velilerimiz, öğrencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz, binalarımızın ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temizlendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler" demiş ve hastanelerde bile sınav yapılabileceğini söylemişti.

Sağlığı tehlike altına giren veli ve öğrenciler, sınavların ertelenmemesi nedeniyle tepkili.