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Limasol Sigorta bu kez Teliş Ltd.in tüm hasarını karşıladı

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Sigortacılık sektöründe birçok yeniliğe öncülük eden Limasol Sigorta, kurulduğu günden bugüne her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunu bir kez daha gösterdi.
Limasol Sigorta bu kez Teliş Ltd.in tüm hasarını karşıladı

Sosyal Sorumluluk Projelerine de destek olan Limasol Sigorta kadın girişimciler, sportif ve kültürel projelere destek verip bir çok farklı alanda sosyal ve kültürel hayata katkı sağlıyor.

Müşteri odaklı çalışmalarına devam eden , her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve oluşan hasarları en kısa sürede ödeyen Limasol Sigorta bu kez Teliş Ltd. de meydana gelen büyük yangın hasarını da Reasürörleri  Milli Reasürans ve Trust Capital Reasüreans destekleriyele karşıladı.

Teliş Ltd. yetkilileri ise Limasol Sigorta’ya teşekkürlerini ileterek, her zaman her koşulda yanlarında oldukları için memnuniyetlerini belirtip Limasol Sigorta ile kendilerini daha güvende hissettiklerini dile getirdi.

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zafer Arifoğlu ve Genel Müdür Sn.Mustafa Seyitler de hasar ne olursa olsun Limasol Sigorta’nın müşterilerinin yanında olduğunu hatırlatarak, “Amacımız müşterilerimize sigorta ve risk danışmanlığı yaparak oluşan hasarların zararlarını en aza indirgenmesini sağlamak, olabilecek hasarlarda da müşterimizin yanında yer alarak hasar sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olmaktır” ifadelerini kullandı.

 

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