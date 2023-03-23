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Limasol'da kokain kullanımında artış yaşanıyor

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Avrupa çapında 100’den fazla şehirde, uyuşturucu kullanımı konusunda yapılan atık su analiz araştırmasına göre, Limasol şehri, kokain kullanımında artış gösterdi.
Limasol'da kokain kullanımında artış yaşanıyor

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki araştırma kısmının, “Kıbrıs Üniversitesi Nereus Uluslararası Su Araştırma Merkezi” ile Bağımlılıkla Mücadele Birimi iş birliğiyle yapıldığını yazdı.

Araştırma sonuçlarının Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından dün açıklandığını yazan gazete bu yılki araştırmaya 21 ülkeden 104 şehrin katıldığını belirtti.

Gazete araştırma sonucunda kokain kullanımının yanı sıra metamfetamin kullanımında şehirlerin 2/3’ünde) da artış olduğunun gözlemlendiğini, Belçika, İspanya, Almanya ayrıca Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta, bu kullanımın yüksek düzeyde kaydedildiğini yazdı.

Gazete Limasol ve Larnaka şehirlerinin metamfetamin kullanımında en üst sıralarda yer aldığını belirtti.

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