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Lise öğrencisi hurdadan topladığı malzemelerle araba yaptı

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Van’ın Gevaş ilçesinde lise öğrencisi Zeynel Abidin Arvas, hurdadan topladığı malzemelerle kendisine arazi aracı yaptı.
Lise öğrencisi hurdadan topladığı malzemelerle araba yaptı

Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümünde okuyan 12'nci sınıf öğrencisi Zeynel Abidin Arvas, hurdadan elde ettiği parçalarla arazi arabası yaptı. İlçeye bağlı Kayalar Mahallesi'nde ikamet eden Arvas, araba yapmanın çocuk hayali olduğunu ifade ederek, bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle evde kalma sürecini fırsata dönüştürdüğünü aktaran Arvas, “Pandemi döneminde evde canım çok sıkılıyordu. Bende bunu avantaja dönüştürmek istedim. Sıkıldığımda internette arabalarla ilgili sürekli araştırma yaptım ve araba için lazım olan parçaları liste haline dönüştürdüm. Sonra da o parçaları hurdalıklardan temin etmeye çalıştım. Bir aylık çalışmadan sonra böyle bir çalışma ortaya çıktı” dedi.

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"İmkan olsa daha güzelini yaparım"

Araba tekerleğinden ütü masasına, doğalgaz borusundan bisiklet zincirine kadar onlarca farklı parçayı bir araya getirerek oluşturduğu aracıyla özellikle arazi şartlarının zor olduğu yerlere çıkabildiğini dile getiren Arvas, “Mahallemizde internet sadece yüksek yerlerde çekiyor. Ben de aracıma binerek internetin çektiği yüksek yerlere gidiyorum. Böylece orada derslerime bakıyorum. Aracım bana eğitimimde de yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

4 ileri vitesli olan aracıyla okul bahçesinde de drift atan Arvas, “Kısık imkanlarla ancak bunu yapabildim. İmkan olsa daha güzelini yaparım. Bu konuda kendime güveniyorum” diye konuştu.

Atilla İdiz - Sabahattin İdiz

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