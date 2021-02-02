LTB 20 iş yerini mühürledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Bakanlar Kurulu’nun, pandemi önlemleri çerçevesinde, belediyelerin bazı personeline yetki vermesinin ardından denetimlerini artırdı.



Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete ’de yayımlanan kararda, 28 belediyenin bazı personelinin, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen idari para cezası, kapatma cezası verme ve organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisi kullanabileceği belirtilmişti. 28 belediyenin büyük çoğunluğunda 3’er personele bu yetki verilirken Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 32 personeli yetkilendirildi.



Bu kapsamda, LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile LTB Zabıta Şubesi ekipleri iş yerlerinde yaptığı denetimlerde, Covid-19 virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunup, buna uymayan iş yerlerinin kapatılması, idari para cezası, faaliyetlerini durdurma dâhil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

20 iş yeri mühürlendi

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri ile LTB Zabıta Şubesi ekipleri tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında 27 Ocak ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 227 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 20 iş yeri mühürlendi, 5 kişiye maske-mesafe kuralına uymaması nedeni ile 382 TL ceza kesildi, 2 iş yerine Covid-19 kurallarına uymaması nedeni ile 3.820 TL’lik ceza kesildi.

LTB ekipleri denetimlerinde, iş yerlerinin giriş ve çıkışlarda kayıt alınması, tüm iş yeri girişlerinde gelen kişilere el dezenfeksiyonu sağlayacak yönde tedbirlerin alınması, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması hususları ile çalışanların PCR testi kontrollerini de yapıyor.