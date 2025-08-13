LTB Açık Hava Reklam Alanları İhalesi’nde sözleşmeler imzalandı

  • BIST 10982.75
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yerel yönetim sınırları dahilindeki açık hava reklam alanlarının (billboard, otobüs durağı, raket) kiralanmasıyla ilgili ihale sözleşmesi imzaladı.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yerel yönetim sınırları dahilindeki açık hava reklam alanlarının (billboard, otobüs durağı, raket) kiralanmasıyla ilgili ihale sözleşmesi imzaladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamdaki iki ayrı sözleşmeye Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Convergence Import And  Export Ltd direktörü Tekin Birinci ve Wideline Trading Company Ltd direktörü Kasım Avcı, imza koydu.

Üç yıllık süreyi kapsayacak ihalede, LTB’ye ait mevcut açık hava reklam alanlarıyla birlikte ihale kapsamında yeni açık hava reklam alanları da şehrin farklı noktalarına eklenecek.

Açıklamada, üç bölgeye ayrılan açık hava reklam alanlarıyla ilgili sözleşme kapsamında “1.bölge için 9 milyon 700 bin TL karşılığında Convergence Import And  Export Ltd ile 2. ve 3. bölgeler için ise 22 milyon 605 bin TL karşılığında  Wideline Trading Company Ltd” ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

