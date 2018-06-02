Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’nin 2011-2013 döneminin bir kısmında büyük badireler atlattığını, ancak şimdi ayakları üzerinde duran bir belediye olduğunu vurguladı

LTB sosyal belediyecilikte öncü ve örnek hizmetler sunuyor

LTB Başkanı ve TDP, LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, göreve geldiği zaman Avrupa Konseyi’nin geliştirdiği yerel yönetimlerin mali krizle baş edebilmelerine yönelik ilke ve öneriler içeren Kiev Deklarasyonu’ndaki Kiev Deklarasyonu’ndaki yerel gelirlerin arttırılmasından sosyal mahrumiyetlere kadar birçok başlığın yer aldığı 6 maddeyi uyguladıklarını belirtti. Harmancı, bir yandan geçmişten kalan borçları öderken diğer yandan da LTB’nin sosyal belediyecilikte öncü olduğunu, altyapı ve yatırımlar konusunda ise şehirde hissedilir yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

Harmancı dün öğleden sonra sırasıyla Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Engelliler Spor Federasyonu (ESF) ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret ederek, bu örgütlerin başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Buralardaki toplantılarında LTB’ye kaybettirilen saygınlığını yeniden kazandırma adına verilen mücadeleleri, dört yıllık görev süresinde gerçekleştirilen icraat ve hizmetleri anlatan LTB Başkanı Harmancı, 2018-20122 dönemine ait projelerini de aktardı.

“LTB artık yatırım yapabilen bir belediye durumuna geldi”

Harmancı, Belediyenin gerek ülke içinde gerekse uluslararası platformda kaybettiği prestijini geri kazandığını, bankalar ve piyasaya borçlarını ödediğini ve artık gerek finansman sağlayarak, gerek kendi öz kaynakları gerekse AB ve TC hibeleriyle yatırım yapar duruma geldiğini aktardı.

“LTB varlığını hissettirdiğinde, şehirdeki yanlışların nasıl düzeldiğini gördük”

Harmancı verilen hizmetler yanında belediye çalışanları arasında, yüksek maaş alan personelin aile yardımları 2 yıl boyunca verilmeyerek adaletin sağlandığını, Lefkoşalıların sağlıklarının korunması amacıyla büyük-küçük işletme farkı gözetmeksizin yılda 4.000 iş yeri denetimi yapıldığını kaydetti. Harmancı, denetim sonuçlarının şeffaf bir şekilde ve firma ismi verilerek kamuoyu ile paylaşıldığını, bu paylaşımların başlaması ile esnafın yasal gereklilikler konusunda daha hassas davrandığını söyledi. Harmancı, “LTB ağırlığını hissettirdiğinde, şehirdeki yanlışların nasıl düzeldiğini gördük” diye konuştu.

“Önümüzdeki dört yılın mottosu yatırım”

Harmancı, bugün LTB’nin 61 bin 400’lük bir nüfusa için katkı aldığını, öğrenciler dışında nüfusun 95 bine yaklaştığını ancak toplamda Başkent’in nüfusunun 150 bine ulaştığının altını çizdi. Harmancı, “Geleceği görmeliyiz” diyerek, 6 Haziran’da, Lefkoşa’nın 30 yıl sonraki nüfusu gelişimi göz önünde bulundurularak hazırlanan ve yapımı yaklaşık 26 Milyon TL’yi bulacak olan Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı’nın ihalesine çıkılacağını belirtti.

Harmancı, yeni döneme ayakları üzerinde duran ve ileriye bakan bir belediye olarak girmekte olduklarını vurguladı ve “Önümüzdeki dört yılın mottosu, yatırım” dedi.