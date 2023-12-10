LTB, Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonu üyesi ve Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonu üyesi oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi, Dünya İnsan Hakları günü mesajında, evrensel değerlerin ve temel insan haklarının korunmasına vurgu yaparken 2004 yılında UNICEF inisiyatifi olarak kurulan Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonu (ECCAR) üyeliğinin onaylandığını duyurdu. Lefkoşa Türk Belediyesi aynı zamanda, Birleşmiş Milletler sisteminde yerel yönetimleri temsil eden, şehirler bazında her türlü ayrımcılığa karşı evrensel dayanışma ve iş birliğini savunan Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonu’nun (ICCAR) da parçası olmuştur.

LTB Dünya İnsan Hakları Günü mesajının tümü şu şekildedir:

Evrensel insan hakları değerlerinin, bunları korumakla yükümlü devletler ve devletlerarası kuruluşların eliyle yerle bir edildiği bir dönemden geçiyoruz. İnsan haklarını korumaya yönelik birçok uluslararası sözleşme sadece kağıtta kalırken, İstanbul Sözleşmesi gibi bazı hukuki enstrümanlar ise var olan düzene tehdit olarak algılanıp tümden reddediliyor. Savaş durumlarında insan haklarının korunmasını düzenleyen sözleşmeler, çifte standart uygulamalar ve yaptırımlar karşısında tüm dünyanın gözleri önünde fütursuzca ihlal ediliyor.

Bu şartlar altında yerel yönetimler, temel insan haklarının korunması için çok daha aktif ve etkin bir rol üstlenmeleri gerekmektedir. Şehirde yaşayan her bireyin yaşına, inancına, rengine, diline, kullandığı alfabeye, cinsiyet kimliğine, cinsel yönelimine, zihinsel veya fiziksel durumuna, vatandaşlık veya muhaceret statüsüne bakılmaksızın temel insan haklarına erişiminin sağlanması, şehir yaşamında barış ve refahın korunması için vazgeçilmezdir.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bugüne kadar her türlü ayrımcılık ve şiddetle mücadele için toplumun da destek ve dayanışmasıyla hizmet alanlarımızı çeşitlendirip genişlettik. Dünyanın farklı yerlerinden en iyi uygulamaları şehrimize uyarlamaya çalıştık. Örnek politikalar ve uygulamalarımızla, yasa yapıcılar ve devlet kurumları üzerinde de baskı unsuru oluşturmaya uğraştık.

Lefkoşa Türk Belediyesi, şehirlerin ve yerel yönetimlerin bu mücadelenin kilit bir paydaşı olduğu bilinciyle hareket etmeye devam edecek. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için hem bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle iş birliklerimizi genişletmeye, hem de bu mücadelenin parçası olan diğer şehirlerden öğrenerek kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Bu kararlılıktan hareketle, 2004 yılında UNICEF inisiyatifi olarak kurulan Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonu’nun (ECCAR) parçası olmak için Lefkoşa Türk Belediyesi olarak resmi bir başvuru yaptık. LTB’nin bugüne kadar hayata geçirdiği uygulamaların anlatıldığı ve önümüzdeki dönem için taahhütlerini ortaya koyduğu başvuru sunumu 20 Kasım 2023’te gerçekleşen ECCAR Genel Kurulu’unda online olarak yapıldı. LTB’nin ECCAR üyeliği aynı oturumda oybirliğiyle onaylandı.

LTB böylece Birleşmiş Milletler sisteminde yerel yönetimleri temsil eden, şehirler bazında her

türlü ayrımcılığa karşı evrensel dayanışma ve iş birliğini savunan Uluslararası Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehirler Koalisyonu’nun (ICCAR) da parçası olmuştur.

Hem ülkemizde hem dünya genelinde bu mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz.