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LTB Başkanı Harmancı konuk ekipleri kabul etti

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi(FOGEM)’nin düzenleyeceği “12. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali”nde yer alacak konuk ekipleri kabul etti.
LTB Başkanı Harmancı konuk ekipleri kabul etti

Kubulde FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci ve Festivale katılan ülke ekipleri hazır bulundu.

Harmancı    

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada konuk ülkelerin çocuklarını başkent Lefkoşa’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Çocukların iyi dostluklar kurarak güzel anılarla ülkelerine dönmeleri temennisinde bulunan Harmancı, özellikle çocukların birarada olduğu aktivitelerin öneminin büyük olduğunu söyledi. 

Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nin Lefkoşa’ya renk kattığını, başkentin festivallerle, şenliklerle anılmasına büyük katkı sağladığını belirten Harmancı,   etkinliğin 12 yıldır devam etmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi. 

Döşemeci

FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci’de yaptığı konuşmada, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali”ne olan ilginin her yıl arttığını söyledi. Döşemeci ayrıca, başta LTB olmak üzere festivalin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. 

Bu yıl 12’ncisi düzenlenecek şenliğe Kırgızistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’den çocuk grupları katılıyor.

Lefkoşa’daki gösteriler 8 Haziran günü 19:15’te Metropol bölgesindeki LTB ye ait park yerinden kortej yürüyüşü ile başlayıp Göçmenköy Sanat Parkı’nda sona erecek ve burada sahne gösterileri yapılacak.

9 Haziran günü yine aynı saatte, aynı yerden başlayarak “FOGEM İle Yaz Bembeyaz” etkinliği yapılacak. 
Tüm katılımcıların beyaz gömlek veya t-shirtlerle katılacakları etkinlikte, modern danslar sunulacak.  Ayrıca Lefkoşa’daki gösteri alanında çeşitli yiyecek ve içeceklerin satılacağı stantlar kurulacak.

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