LTB Halk Sağlığı Şubesi’nin rutin denetimleri sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimlerini geçtiğimiz hafta da sürdürdü.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından 10 Nisan ile 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştilen rutin denetimlerde 105 işyeri denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda 27 işyerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için ihbar verildi.



Kıral Döner isimli işyerinin izinsiz, sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sihhi ortamdan dolayı faaliyeti durduruldu.



Merkez Restoran isimli işyerinin gayrı sihhi ortamdan dolayı faaliyeti durduruldu. Belediyeler Yasası gereği ilgili işyerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sıhhi ortamdan ceza kesildi.

Bostancı Balıkevi isimli işyerinin gayrı sihhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı faaliyeti durduruldu. Gayrı sıhhi ortam ve sağlık karnesiz personelden dolayı ilgili işyerine Belediyeler Yasası gereği ceza kesildi.



Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: 16 Market, 2 Gıda Deposu, 4 Dernek ve Lokal, 1 Spor Salonu, 3 Oto Yıkama, 18 Oto galeri, 2 Berber Salonu, 2 Kadın Kuaförü, 2 Park Büfesi, 2 Güzellik salonu, 1 Yurt, 1 yaşlı Bakım Evi, 4 Süt Ürünleri İmalathanesi, 10 Kasap, 4 Balık Satış Yeri, 4 Tavuk Satış Yeri, 8 Kafeterya, 12 Resoran, 3 Bar, 5 Unlu Mamül İmlathanesi, 1 Büfe .