  • BIST 111.177
  • Altın 282,265
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5768
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

“LTB İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü Çalıştayı” yapıldı

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), evrensel değerlerin en önemli kavramlarından olan insan hakları konusunda kapsamlı bir çalıştay düzenledi
“LTB İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü Çalıştayı” yapıldı

Birçok sivil toplum örgütü temsilcisinin yer aldığı “LTB İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü Çalıştayı” Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirildi. Çalıştaya LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, bazı LTB Meclis Üyeleri, konuyla ilgili şubelerin çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çalıştay, açılış konuşmaları, panel, atölye çalışması ve çalışma gruplarının oluşturulması ile son buldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada, LTB’nin insan hakları konusunda ortaya koyduğu düşünceyi paylaşmak için çalıştaya katıldığını ifade ederek, sivil toplum örgütlerinin toplumdaki yerinin ne kadar değerli olduğunu bilmenin ve birlikte hareket etmenin önemine işaret etti. Yerel yönetimlerin demokrasinin beşiği olduğunu, kentlerde olan olumlu ve olumsuz olaylardan dolaylı da olsa belediyelerin sorumlu gösterildiğine işaret eden Başkan Güngördü, konunun öneminin büyük olduğunu ve bunun üzerine gidilebilmesi adına merkezi hükümetin de elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında, Başkan Güngördü’nün vurguladığı yerel yönetimler ile merkezi hükümet ilişkilerinin doğru bir tespit olduğunu belirterek, insan hakları boyutunun bu sayede başkalaşarak ve daha kapsayıcı bir hale geleceğini söyledi.

Başkan Harmancı, siyasi partilerin seçim manifestolarında AB’nin yerel yönetimlerin özerklik şartnamesine vurgu yaptığını ancak iktidara gelindiğinde bu şartnamenin unutularak daha merkezileştirici ve her şeyi merkezden kontrole doğru bir siyaset izlendiğine vurgu yaptı.
İnsan haklarının çok geniş bir kavram olduğunu ve bunun içerisinde yerel yönetimlerin bu konudaki rolünün konuşulması gerektiğini dile getiren Başkan Harmancı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Dünyada bu konuda önemli mesafe kat eden şehirler var, ortak özelliklerinin yerel hükümet anlayışı taşımalarıdır. Bu vasıta ile de sosyal hayatın, eğitimin ve sağlığın da düzenleyicisi haline geliyorlar. Bu da bağımsız politikalar uygulanmasının birincil noktası demektir. Biz bunun çok uzağındayız, yasaların bize tebliğ ettiği klasik belediyecilik anlayışı var, çöp toplamak, sinek ve haşere ile mücadele etmek gibi. Bu yasalardan bir an önce kurtulmalıyız, kapsamlı bir reformla yerel hükümet olunabilmesi ihtiyacının altını çizmek istiyorum. Dünyada bu konuda en iyi örnek Guangzhou Protokolü’dür ve bizler de bu prensipleri benimsemeliyiz.”

Harmancı, katılımcı, duyarlı ve dayanışan bir topluluk yaratılması gerektiğini, sadece heykel dikerek insan hakları şehri olunamayacağını, bunun için öncelikle insan haklarını özümsenmesi gerektiğine işaret etti.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kesinlikle garanti altına alınmasının, sözü olan herkesin farklı ya da aykırı da düşünse da bunu ifade etme hakkına sahip olması gerektiğinin üzerinde duran Başkan Harmancı, “Şeffaflığı ilke edinmek, kamusal bilgilere erişimi insanlara sınırsız hale getirmemiz, insan hakları kültürünü geliştirmemiz, bunu hemşerilik bağı ile bağlamamız gerekiyor” dedi. 

Harmancı, iş ve işçi hakları konusunda yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve bunun denetiminde rol sahibi olması, kamusal sağlıkta yerel yönetimlere yetki transferi yapılması, sosyal konut politikalarının yerel yönetimle istişare edilmesi, şiddet ve istismar konularında katıksız mücadele edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda önemli mesafe kat edilmesi, çocuk gençlik yaşlı engelli hakları konusunda içselleştirmede bulunulması gerektiğine değindi.

Sözlerinin sonunda çalıştaydan çıkacak sonuçların kendilerine yol haritası oluşturacağını vurgulayan Başkan Harmancı, 2020 yılı sonunda yapmayı planladıkları Kent Kurultayı ile çıkacak sonucun politikalarının merkezi haline gelmesi yönünde adım atacaklarını vurguladı.

Başkan Harmancı’nın konuşmasının ardından Eskişehir ile canlı bağlantıya geçilerek Türkiye Kent Konseyleri Platformu Dönem Başkanı ve Daimi Genel Sekreteri İsmail Kumru katılımcılara hitap etti. “Bireylerin Yerel Yönetimlere Katılımının Önemi” konusunda açıklamalarda bulunan ve bilgiler veren Kumru, gerçekleştirilen çalıştayın önemine işaret ederek, katkı koyanları kutladı.

Kapsamlı panelde önemli konulara vurgu yapıldı
Çalıştayda daha sonra kapsamlı bir panele imza atıldı. Çocuk Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları Konusunda SOS Çocuk Köyü Derneği, Aile Güçlendirme Projesi Koordinatörü Hasan Umur katılımcıları bilgilendirdi. Panelde Özel Gereksinimli Birey Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları ile ilgili Özel Eğitim Uzmanı Nurten Dayı Üçöz bir sunum yaptı. LGBTİ+ Hakları ve Yerel Yönetim Uygulamaları başlığında aktivist Doğukan Gümüşatam bir konuşma yaparken,  İnsan Ticareti ve Yerel Yönetim Uygulamaları konusunda Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Mine Yücel düşüncelerini aktardı. Panelde ayrıca LTB Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz da bu alandaki son durumu ve çalışmaları özetledi.
Çalıştay atölye çalışması ve çalışma gruplarının oluşturulmasının ardından son buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alayköy- Kermiya yolunda kaza16 Aralık 2019 Pazartesi 11:22
  • Gönyeli'de trafik kazası, motosiklet sürücüsü yaralı...15 Aralık 2019 Pazar 22:31
  • CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi başkanı Ali Çakmak oldu15 Aralık 2019 Pazar 12:16
  • TKP'de 92 doğumlu kadın ilçe başkanı.. Yönetim kurulunun %70'i kadın...10 Aralık 2019 Salı 13:12
  • Dikkat! Gönyeli Çemberi'nde bakım onarım var07 Aralık 2019 Cumartesi 10:44
  • Sürücülerin Dikkatine06 Aralık 2019 Cuma 15:58
  • Taş ocağındaki patlama anı kameralara böyle yansıdı; burası Taşkent!03 Aralık 2019 Salı 14:03
  • Sürücülerin Dikkatine !30 Kasım 2019 Cumartesi 12:32
  • Dikkat! Lefkoşa'da trafik sıkıştı! Polisten önemli uyarı30 Kasım 2019 Cumartesi 11:08
  • LTB çalışanları yeşil alanlara fidan dikti29 Kasım 2019 Cuma 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti