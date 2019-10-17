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LTB personelinin temizlik kampanyası devam ediyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yaşamaktan keyif alınan temiz bir başkent için ilkini 26 Eylül’de başlattığı temizlik kampanyasının ikincisini gerçekleştirdi.
LTB personelinin temizlik kampanyası devam ediyor

Hem memurlar hem de işçi çalışanların katılımı ile cadde ve sokak temizliğin yapıldığı kampanyanın ikincisine öğrenciler de destek verdi.

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Atleks Sanverler Ortaokulu, Osman Örek Meslek Lisesi ile Bayraktar Ortaokulu öğrencileride bugün gerçekleştirilen temizlik çalışmasına katkı koydu.

 

Temizlik çalışmasında saat 09:00’dan 14:00’a kadar başkent Lefkoşa’da belirlenen bölgelerde kağıt atıkları, pet şişe, cam şişe ve plastik atıklar toplandı.

 

Her ayın son Perşembe günü personel temizliğe devam edecek

Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) desteği ile LTB çalışanlarının gönüllü olarak katıldığı temizlik seferberliği rutin olarak her ayın son perşembesi Lefkoşa’nın farklı sokaklarında yürütülecek.

 

LTB çalışanlarına destek vermek ve temizlik çalışmasına katılmak isteyen gönüllüler için sokak isimleri LTB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

 

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