LTB yurttaşlara sosyal medyadan farklı aktiviteler sunuyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Yurttaşların evlerinde kaldığı bu zorlu süreçte daha keyifli, eğlenceli, öğretici, sosyal ve sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak için sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çalışmaları paylaşıyor.

Bakanlar Kurulu’nun 5 ile 15 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından bir önceki tam kapanma sürecinde olduğu gibi yine sosyal medyadan farklı aktiviteleri yurttaşlar ile buluşturacak.

Bu çerçevede LTB Sosyal Medya Hesapları üzerinden 6 ile 14 Şubat tarihleri arasında toplam 20 sosyal medya etkinliği yer alacak. Hem çocuklara, hem yetişkinlere yönelik hazırlanan program şöyle: